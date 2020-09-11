5 тысяч тонн зерна в Липецкой области забраковали, потому что обнаружили в нем живого волосатого клеща

Более 800 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, отправленных в другие регионы и за рубеж, проконтролировали в Липецкой области сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. Выдано более 18 тысяч фитосанитарных документов.

Отгрузка проконтролированной продукции на экспорт (более 159 тыс. тонн) осуществлялась в Латвию, Республику Беларусь, Финляндию, Польшу и ряд других стран. Объем проконтролированной Россельхознадзором продукции при внутрироссийских перевозках составил 580 тыс. тонн.

Итогом проверок стали выявленные нарушения. Так, прекращено действие 5 деклараций о соответствии на зерно и продукты его переработки объемом 8 712 тонн (в связи с непроведением испытаний по применяемым пестицидам, а также в связи с ошибками, допущенными при заполнении этих документов).

Кроме того, приостановлено действие 1 декларации о соответствии на зерно объемом 5 тыс. тонн по причине обнаружения в отобранных пробах некарантинного объекта – волосатого клеща в живом состоянии.