Читайте нас в

Приговором Советского районного суда г. Липецка ранее судимый 50-летний житель Ростовской области признан виновным в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере.

В ходе следствия его действия квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ.

Судом установлено . что в августе 2021 года подсудимый и неустановленные следствием лица вступили в преступный сговор на мошенничество.

С этой целью они изготовили поддельные документы, с которыми подсудимый прибыл на территорию Липецкой области.

Используя поддельные документы, подсудимый загрузил грузовой автомобиль с поддельными регистрационными номерами бытовой техникой со склада-терминала ООО «Вирпул РУС» в Грязинском районе на общую сумму более 1,7 млн рублей и скрылся с места преступления.

Аналогичным способом он похитил бытовую технику на сумму свыше 1,2 млн рублей со склада ООО «АстМаркет» в г. Липецке.

Учитывая обстоятельствап дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.