Приговором Добринского районного суда местный житель, 1972 г. рождения, признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Как установлено материалами уголовного дела , подсудимый, не имея специального разрешения компетентных оганов на приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ, в нарушение Федерального закона от 03.12.1996 «Об оружии» в период с 03.12.2020 по 08.04.2022 хранил в своем доме 38.8 г бездымного пироксилинового пороха промышленного производства, а также 240,1 г смеси взрывчатой смеси, оставшиеся у него после смерти отца.

Взрывчатое вещество было обнаружено и изъято у подсудимого в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками территориального отдела полиции.

В ходе расследования уголовного дела подсудимому было предъявлено обвинение по ч.1 ст.222 УК РФ.

Мужчина полностью признал свою вину.

Учитывая смягчающие обстоятельства по делу, мнение государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в доход государства в размере 10 тыс. рублей.