50 липецких школьников завершили учебу в Летней школе по компьютерным наукам

Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ провели Летнюю школу по компьютерным наукам (ЛШКН).

С 13 по 26 июля для 159 участников из разных регионов России проходила дистанционная часть ЛШКН. Она включала в себя онлайн-лекции, решение контестов, электронное обучение на специальной платформе. С 27 июля по 9 августа состоялась очная часть ЛШКН. В ней приняли участие 50 липецких школьников с 7 по 10 класс.

В рамках ЛШКН основной упор был сделан на обучении школьников алгоритмам программирования и навыкам их применения в решении задач, подготовке к олимпиадам по информатике различного уровня. На смене под руководством опытных преподавателей, студентов и выпускников Центра «Стратегия» работали 4 образовательные параллели: А, С, Яндекс.Лицей и D. В каждой образовательной группе велся учет решенных задач, на основе которого был сформирован рейтинг учащихся. Полученные знания, учащиеся смогли применить сразу на двух олимпиадах, которые прошли на смене: личная и командная, в формате ICPC.

В плотном учебном графике ребят находилось время и для отдыха. Во время смены каждый день проходили спортивные и интеллектуальные игры, работали творческие студии.

По итогам смены каждый участник получил сертификат с итоговой оценкой работы по 10-балльной шкале, были награждены учащиеся, активнее всех решавшие задачи.

Напомним, что Летнюю школу по компьютерным наукам Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ проводят с 2016 года. Программа школы направлена на выявление и сопровождение обучающихся, одаренных в области информатики и цифровых технологий. Слушатели изучают программирование и готовятся к участию во всероссийской олимпиаде школьников и другим перечневым олимпиадам по информатике, сообщили в областном управлении образования и науки.