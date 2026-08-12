50% стоимости ОСАГО вернулись 195 жителям Липецкой области с инвалидностью за семь месяцев

За семь месяцев 2026 года компенсацию по полису ОСАГО в отделении СФР по Липецкой области получили 195 жителей региона. Это на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма выплаты составляет 50% стоимости ОСАГО.

На выплату имеют право граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям. Это прописывают в программе реабилитации и абилитации инвалида. Выплату назначают, если автомобилем управляет инвалид и ещё не более двух водителей, вписанных в полис. При этом одним из водителей может быть законный представитель человека с инвалидностью.

Возмещение половины стоимости полиса ОСАГО людям с инвалидностью предусмотрена законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Если в договоре ОСАГО указан СНИЛС человека с инвалидностью, то специально обращаться за компенсацией ему не нужно. Региональный Соцфонд перечислит выплату автоматически. Если же такой информации нет, то сам инвалид или его представитель должны подать заявление в клиентском офисе или на портале Госуслуги, уточняют в СФР.

Заявление можно подать в течение года после оформления полиса. Решение о выплате компенсации принимают за 5 рабочих дней. Если нужно предоставить дополнительные документы, то срок увеличивается еще на 5 рабочих дней.