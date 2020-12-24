Сегодня состоялась заключительная в этом году, очередная 50-я сессия Липецкого областного Совета депутатов. Парламентарии работали в форме открытого электронного голосования. Они рассмотрели более 10 вопросов. Среди них – изменения в Устав Липецкой области и текущий бюджет региона. Также внесены поправки в закон, защищающий права пострадавших участников долевого строительства.

В Липецкой области упрощается процедура предоставления земельных участков компаниям, достраивающим проблемные дома

Парламентарии одобрили изменения в региональный закон «О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов». Поправки направлены на совершенствование правового механизма оказания мер поддержки строителям, которые готовы завершить объекты долевого строительства недобросовестных застройщиков. В действующем законодательстве для них установлена возможность приобретения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без торгов. В 2020 году федеральным законодателем исключена процедура согласования с Минстроем России решения о предоставлении земельного участка инвесторам в аренду.

– Внесенные сегодня изменения устанавливают прозрачный механизм определения затрат застройщика (инвестора) на завершение строительства, исходя из его доходов и расходов, связанных с непосредственным исполнением обязательства по завершению строительства проблемного объекта, для принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду, – рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. – Это будет способствовать законному и обоснованному принятию решения об оказании застройщику-инвестору мер поддержки в виде предоставления земельного участка в аренду без торгов.

Число депутатов регионального парламента сократиться с 56 до 42 человек

Депутаты облсовета внесли изменения в Устав Липецкой области. Поправки связаны с сокращением количества депутатов облсовета с 56 до 42 человек – за счет уменьшения мандатов по партийным спискам (с 28 до 14). Количество избирательных округов в регионе осталось прежним – 28. Также неизменным осталось количество региональных партийных групп.



– Поправки продиктованы желанием повысить ответственность депутатов перед жителями. Липецкая область – небольшая. По закону в региональном парламенте может быть от 25 до 70 мандатов, – отметил спикер Павел Путилин. – Оптимизация депутатского корпуса необходима для более эффективной работы. При этом принято решение сокращать не за счет избирательных округов. Здесь связь депутатов с населением ближе. Одномандатники несут личную ответственность перед жителями своего округа. Партии для формирования своего представительства в парламенте должны более ответственно подходить к подбору кандидатов на выборы, активнее работать в округах, отстаивать интересы своих избирателей. У нас есть примеры, когда некоторые депутаты избирались в облсовет по спискам одной из партий, а потом их оттуда исключали, и вообще не понятно, в чьих интересах они действуют.



В связи с изменением количества депутатов также внесены изменения в Закон «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов», в Регламент областного Совета депутатов и в Постановление «Об утверждении положений об удостоверении депутата Липецкого областного Совета, о нагрудном знаке депутата, об удостоверении помощника депутата, их образцов и описаний».

Изменения в текущий бюджет региона

Также сегодня депутаты внесли изменения в закон “Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Доходы региональной казны увеличены более чем на 1 миллиард рублей за счет поступления федеральных средств. В тоже время произведено перераспределение ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета и объем расходов уменьшен на 120,8 млн. рублей. В итоге областной бюджет на 2020 год по доходам составил 73 млрд. 5 млн. рублей, по расходам – 78 млрд. 800 млн. рублей.

За счет внесенных изменений на 1 млрд. 197 млн. рублей уменьшился дефицит областного бюджета и составил 5 млрд. 795 млн. рублей, что соответствует требованиям Бюджетного Кодекса РФ.