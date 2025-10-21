500 человек приняли участие в осеннем «Лесобеге»

19-й «Лесобег» прошел в Липецкой области в районе базы отдыха «Русская усадьба» в Грязинском районе. На старт вышли спортсмены и любители из Липецка, Воронежа, Тамбова, Москвы, Мичуринска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Рязани, Иваново.

Особенностью «Лесобега» стала его семейная атмосфера. Организаторы подготовили трассы на любой уровень подготовки: от коротких дистанций для детей (500 м и 1 км) до серьезных маршрутов для взрослых на 4,5, 11 и 22 км. Всего забеге приняли участие 500 человек, среди них 125 детей. Родители болели за своих детей и преодолевали дистанции вместе. Самого маленького участника, шестимесячного грудничка, папа пронес на руках. Также на старте, под аплодисменты окружающих, один из участников сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. И получил заветное «да!» в ответ.

На финише все участники получили памятные медали. В дистанции 22 км среди мужчин победу с результатом 1:28:00 одержал Степан Шишлов. Среди женщин лучший результат показала Олеся Морозова, ее результат – 1:46:46.

На дистанции 11 км у мужчин первым к финишу пришел Илья Ходарин (45:30). У женщин победу одержала Светлана Панчева с результатом 50:36.

На дистанции 4,5 км среди мужчин не было равных Павлу Иванникову (16:28). Среди женщин первой финишировала Дарья Фролова (21:20).

«Мы видим, как с каждым годом интерес к нашему «Лесобегу» растет. Для нас важно, что это не просто спортивное соревнование, но и отличный семейный отдых», – поделилась впечатлениями организатор забега Юлия Шуваева.