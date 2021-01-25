В Липецкой области за неделю, с 18 по 24 января зарегистрировано 5237 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 45,9 на 10 тыс. населения, что соответствует уровню прошлой недели (+2,6%) и ниже расчетного недельного эпидемического порога на 7,1%. Такие цифры приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Случаев гриппа за неделю в регионе не зарегистрировано. Уровень госпитализации в связи с ОРВИ (24 случаев, менее 1%), не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (3%). В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 57%. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 2,3%.

В г. Липецке зарегистрировано 3230 случаев ОРВИ (61,7% всех случаев по области), показатель (63,5 на 10 тыс.), что на уровне прошлой недели и ниже эпидпорога на 17,7%.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 4,1% исследованных проб, в структуре преобладают бокавирусы (33% от всех положительных проб), адено- и вирусы парагриппа (28-22% соответственно). Вирусов гриппа не обнаружено.

На территории области проводится контроль посещаемости образовательных учреждений, по представленным данным по состоянию на 25.01.2020 г. образовательные организации работают в обычном режиме, перевод на дистанционную форму обучения на прошедшей неделе потребовался 6 классам 6 школ.

В Липецкой области в осенне-зимний период 2020 г. успешно прошла массовая прививочная кампания против гриппа, прививками было охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тыс. человек, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

В настоящее время на территории области государственными медицинскими организациями начата иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак контингентов из групп риска инфицирования и неблагоприятного исхода заболевания.