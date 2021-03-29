В Липецкой области за неделю, с 22 по 28 марта 2021 г. зарегистрировано 5392 случая ОРВИ. Такой информацией поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 47,3 на 10 тыс. населения, что ниже расчетного эпидемического порога на 24% и ниже уровня прошлой недели на 3%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ (менее 1%) не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (3%).

В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 58%. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, в т.ч. среди лиц старше 15 лет.

В г. Липецке зарегистрировано 3565 случаев ОРВИ (66% всех случаев по области, показатель (70,1 на 10 тыс.), что ниже эпидпорога на 17% соответствует уровню прошлой недели (-1%).

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов.

На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 12,8% исследованных проб, в структуре преобладают аденовирусы (27% от всех положительных проб), парагрипп и риновирусы (по 18%), бокавирусы и другие негриппозные респираторные вирусы. Вирусов гриппа не обнаружено.