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Приговором Елецкого городского суда гражданин Беларуси, 1968 г. рождения, признан виновным в хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.

Установлено, что подсудимый, достоверно зная, что табачная продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации, подлежит маркировке акцизными марками установленного образца, не имея лицензии на указанный вид деятельности, незаконно хранил в целях сбыта в своем автомобиле и гараже в г. Ельце Липецкой области партию немаркированных табачных изделий зарубежных производителей в количестве 4647 пачек на сумму свыше полумиллиона рублей.

Указанные действии квалифицированы по ч.5 ст.171.1 УК РФ.

Подсудимый олносью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение гоударственного обвинителя, суд приговори виновного к штрафу в доход государств в размере 130 ыс. рублей.

Контрафактная продукция изъята из оборота и уничтожена.