В регионе

54-летний липчанин умер от коронавируса

30 минут назад
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В Липецке от COVID-19 умер 54-летний мужчина. В регионе это семьдесят четвёртая смерть пациента с коронавирусом.

Мужчина находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющимися у пациента хронической обструктивной болезнью лёгких, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезнью и рядом сопутствующих хронических заболеваний внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

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