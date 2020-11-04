54-летний липчанин умер от коронавируса

В Липецке от COVID-19 умер 54-летний мужчина. В регионе это семьдесят четвёртая смерть пациента с коронавирусом.

Мужчина находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющимися у пациента хронической обструктивной болезнью лёгких, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезнью и рядом сопутствующих хронических заболеваний внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.