56-летний мужчина из Хлевенского района умер от коронавируса

В Липецкой области зарегистрирована восьмидесятая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался 56-летний мужчина из Хлевенского района.

Пациент находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющимися у пациента заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также рядом хронических заболеваний внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.