56-летняя липчанка умерла от коронавируса

Женщина из Липецка умерла от коронавируса. Это уже 71-я смерть пациента с COVID-19 в регионе.

56-летняя женщина лечилась в стационаре. У неё была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

Лечение осложнялось наличием у пациентки гипертонической болезни и хронической патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

По данным на 1 ноября, за последние сутки в Липецкой области COVID-19 подтвердился у 86 человек (столько же было днем ранее).

Всего за время пандемии в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 8193 человека.

6694 человека выздоровели (за последние сутки – 9).