В Липецкой области за неделю, с 15 по 21 февраля 2021 г. зарегистрировано 5746 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 504,3 на 100 тыс. населения, что ниже расчетного эпидемического порога на 22% и ниже уровня прошлой недели на 7%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ (22 случая, менее 1%), не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (3%).

В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 61%. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, в т.ч. среди лиц старше 15 лет.

В г.Липецке зарегистрировано 3720 случаев ОРВИ (64,7% всех случаев по области, показатель (731,5 на 100 тыс.), что ниже уровня прошлой недели на 5,9%), ниже эпидпорога на 37%.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 5,6% исследованных проб, в структуре преобладают метапневмовирусы (60% от всех положительных проб). Вирусов гриппа не обнаружено.

В Липецкой области в осенне-зимний период 2020 г. успешно прошла массовая прививочная кампания против гриппа, прививками было охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тыс. человек, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

В настоящее время на территории области государственными медицинскими организациями проводится иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак контингентов из групп риска инфицирования и неблагоприятного исхода заболевания, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.