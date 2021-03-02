В Липецкой области около 58 тысяч человек из числа взрослого населения страдают ожирением. Избыточную массу тела страдают также имеют около 3 тысяч детей и подростков, 2% из которых – с ожирением.

С 1 по 31 марта в Липецкой области по инициативе главы администрации региона Игоря Артамонова управление здравоохранения объявило месячник по профилактике избыточной массы тела, снижению заболеваемости ожирением и пропаганде принципов здорового питания среди населения.

Цель месячника – улучшение качества и продолжительности жизни населения через формирование культуры здорового питания и двигательной активности.

В настоящее время ожирение выходит далеко за рамки сугубо эстетической проблемы, оказываясь причиной преждевременного развития целого ряда тяжелых, зачастую необратимых и приводящих к смерти, заболеваний.

При этом среди трудоспособного населения России количество лиц страдающих избыточной массой тела, превышает 30%, то есть почти 40 миллионов человек.

Наиболее частым и одним из тяжелых заболеваний, имеющих прямое отношение к ожирению, является сахарный диабет 2 типа. Люди с ожирением чаще остальных страдают артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными заболеваниями. Более 7% случаев развития злокачественных новообразований у россиян также связано с избыточной массой тела.

Ожирение, наряду с сахарным диабетом, сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями органов дыхания, оказывает существенное влияние на тяжесть течения новой коронавирусной инфекции.

Детское ожирение влечет за собой как краткосрочные, так и долгосрочные неблагоприятные последствия для физического и психосоциального здоровья, и чревато развитием сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ортопедических проблем и психических расстройств.