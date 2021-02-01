В Липецкой области за неделю, с 25 по 31 февраля, зарегистрировано 5846 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 51,3 на 10 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели (+11%), но ниже расчетного эпидемического порога (-7,2%). О состоянии эпидемиологической ситуации рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Случаев гриппа за прошедшую неделю не зарегистрировано.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ (24 случаев, менее 1%), не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (3%).

В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения выросла до 59% (с 57% на прошлой неделе). Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, в т.ч. среди лиц старше 15 лет.

В г.Липецке зарегистрировано 3472 случая ОРВИ (61,7% всех случаев по области, показатель (68,2 на 10 тыс.), что выше уровня прошлой недели (+7,5%), но ниже эпидпорога (-22%).

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 8,1% исследованных проб, в структуре преобладают риновирусы (50% от всех положительных проб) и бокавирусы (32%), адено- и вирусы парагриппа (6-12% соответственно). Вирусов гриппа не обнаружено.

В Липецкой области в осенне-зимний период 2020 г. успешно прошла массовая прививочная кампания против гриппа, прививками было охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тыс. человек, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

В настоящее время на территории области государственными медицинскими организациями проводится иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак контингентов из групп риска инфицирования и неблагоприятного исхода заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на опасность самолечения острых респираторных инфекций. При появлении любых симптомов острой респираторной инфекции, особенно таких как подъем температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, чтобы получить от врача рекомендации по лечению.