6 человек умерли от коронавируса в Липецкой области за сутки

От COVID-19 и сопутствующих причин в Липецкой области за сутки скончались 6 человек:
Мужчина, 1955 г. р., проживавший в г. Липецке;
Мужчина, 1961 г. р., проживавший в г. Липецке;
Мужчина, 1948 г. р., проживавший в г. Липецке;
Мужчина, 1945 г. р., проживавший в г. Липецке;
Мужчина, 1952 г. р., проживавший в г. Ельце;
Женщина, 1941 г. р., проживавшая в г. Ельце.
Таким образом, общее число умерших достигло 105 человек.
За последние суткки в регионе выявили 124 новых случая COVID-19.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 50
- г. Елец – 9
- Добринский район – 3
- Долгоруковский район – 1
- Елецкий район – 6
- Задонский район – 8
- Измалковский район – 2
- Краснинский район – 9
- Лебедянский район – 9
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 3
- Становлянский район – 7
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 5
- Чаплыгинский район – 9