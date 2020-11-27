В регионе

6 человек умерли от коронавируса в Липецкой области за сутки

3 часа назад
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От COVID-19 и сопутствующих причин в Липецкой области за сутки скончались 6 человек:

Мужчина, 1955 г. р., проживавший в г. Липецке;

Мужчина, 1961 г. р., проживавший в г. Липецке;

Мужчина, 1948 г. р., проживавший в г. Липецке;

Мужчина, 1945 г. р., проживавший в г. Липецке;

Мужчина, 1952 г. р., проживавший в г. Ельце;

Женщина, 1941 г. р., проживавшая в г. Ельце.

Таким образом, общее число умерших достигло 105 человек.

За последние суткки в регионе выявили 124 новых случая COVID-19.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 50
  • г. Елец – 9
  • Добринский район – 3
  • Долгоруковский район – 1
  • Елецкий район – 6
  • Задонский район – 8
  • Измалковский район – 2
  • Краснинский район – 9
  • Лебедянский район – 9
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 3
  • Становлянский район – 7
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 5
  • Чаплыгинский район – 9

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