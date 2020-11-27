6 человек умерли от коронавируса в Липецкой области за сутки

От COVID-19 и сопутствующих причин в Липецкой области за сутки скончались 6 человек:

Мужчина, 1955 г. р., проживавший в г. Липецке;

Мужчина, 1961 г. р., проживавший в г. Липецке;

Мужчина, 1948 г. р., проживавший в г. Липецке;

Мужчина, 1945 г. р., проживавший в г. Липецке;

Мужчина, 1952 г. р., проживавший в г. Ельце;

Женщина, 1941 г. р., проживавшая в г. Ельце.

Таким образом, общее число умерших достигло 105 человек.

За последние суткки в регионе выявили 124 новых случая COVID-19.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам: