Утром 5 февраля на трассе «Дон» в Елецком районе произошло столкновение автомобилей «Шевроле Нива» под управлением 39-летнего мужчины и «Тойота» с 36-летним мужчиной за рулем.

В автоаварии пострадали водитель «Нивы» – с травмами его доставили в больницу, и его 6-летняя пассажирка.

Девочка получила смертельные травмы.

Несмотря на то, что ребенка перевозили с соблюдением ПДД, удар был такой силы, что трагедии избежать не удалось.

Предварительной причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.