В субботу, 6 марта, проезд по второстепенной дороге возле ОЦКНТ временно ограничат. Решение принято для обеспечения безопасности липчан, которые планируют 6 марта посетить ярмарку, посвященную Международному женскому дню, сообщили пресс-службе в администрации г. Липецка.

Ярмарочное пространство перед Областным центром культуры, народного творчества и кино будет работать с 8.00 до 14.00. В связи с этим участок второстепенной дороги от улицы Титова до дома №62/1 на улице Космонавтов с 05.00 и до завершения мероприятия перекроют для движения личного транспорта. Кроме того, для безопасности липчан здесь организуют дежурство сотрудников ГИБДД.

Напомним, свою продукцию на универсальной ярмарке представят предприятия и производители со всего региона. Липчане смогут приобрести широкий ассортимент товаров – от продуктов питания и живых цветов до сувениров ручной работы. Причем, по словам организаторов, цены на товары здесь будут ниже, чем в магазинах.

Кроме того, на ярмарке липчане смогут отдохнуть – для посетителей выступят народный ансамбль русской песни «Родные напевы», трио «Бархатный сезон», народный хор «Сокольские металлурги», аниматоры и другие артисты региона.