6 миллиардов рублей держат на счетах Программы долгосрочных сбережений жители Липецкой области

Липчане держат на счетах ПДС свыше 6 миллиардов рублей. С января по июнь 2026 года жители Липецкой области заключили более 22 тысячи договоров долгосрочных сбережений на общую сумму 564 миллиона рублей. Об этом сообщили в липецком отделении Банка России.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) работает уже 2,5 года. За это время липчане оформили около 103 тысячи договоров на сумму свыше 6 миллиардов рублей.

В ПДС могут участвовать все граждане старше 18 лет. Программа позволяет людям создавать подушку безопасности на будущее или получать дополнительную прибавку к пенсии.

Чтобы начать формировать сбережения, нужно заключить договор с тем или иным негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который является оператором программы. Затем человек самостоятельно вносит любые суммы на свой счет. Предусмотрено государственное софинансирование в течение 10 лет. Максимальный объем господдержки составляет 36 тысяч рублей в год. На взносы также можно оформить налоговый вычет.

Все деньги, которые лежат на счетах участников ПДС, инвестируются НПФ и приносят дополнительный доход. Накопления застрахованы государством на сумму 2,8 миллиона рублей.

Получить средства из программы — в виде регулярных или единовременных выплат — участники могут через 15 лет с момента заключения договора или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.