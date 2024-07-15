Всю свою сознательную жизнь с той поры, когда девчонкой приехала по распределению сюда, педагог Галина Николаевна ДОЛМАТОВА из 2-й Александровки прожила в Добринском районе.

Студентка в школьной форме

— В августе ровно шесть десятков стукнет, как я, восемнадцатилетняя, приехала в незнакомые мне места по распределению после Лебедянского педучилища в 1964-м году, — рассказывает собеседница. — Сначала меня направили учителем в созвучное с моим училищем село — Лебедянку, что меня даже и удивило, и повеселило, но потом в отделе образования сказали: «Не хотите ли поработать учителем начальных классов в восьмилетке во Второй Александровке? От неё и до Добринки ближе». Я согласилась. Так с той поры только здесь работала и не меняла места жительства. Сначала жила в домике с бабулей.

Юной студентке педучилища Галине Долматовой (Горшковой) приходилось частенько ходить в школьной форме, но это никак не влияло на её сильное стремление стать учителем.

Ответственной и любящей учиться девушке учёба давалась легко. Но вот само проживание… По её словам, мама на неделю выделяла только один рубль, который надо было умудриться растянуть и на житьё, и на дорогу туда-обратно. Есть фото, где она, студентка педучилища, в школьной форме.

— Нечего было надеть, — комментирует Галина Николаевна. — Да ранее многие так жили. Эти моменты не сильно нас расстраивали. Мы радовались тому, что можем учиться. С нетерпением ждали, когда в школу пойдем работать! Понесём свои знания ребятишкам.

Ветеран педагогического труда, она 44 года «сеяла разумное, доброе, вечное» во 2-й Александровке (Прудках). Старинная школа дореволюционной постройки (1904 г.) почти с метровой толщиной стен казалась в этой деревеньке основательным гигантом. Конечно, к основному зданию пристраивали ещё кабинеты, но это на её историю никак не влияло. До 1978-го года она была 8-леткой, один из последних директоров — Василий Алексеевич Царёв, умерший в том же году.

У одной снохи — сразу две свекрови

В наших краях девушка, приехавшая из Данковского района, устроила и свою судьбу: вышла замуж за местного парня Александра Михайловича Долматова, трудившегося водителем в АТП. Родился в семье сын Сергей. Если в самом начале нашего разговора собеседница сказала, что снимала жильё, то с замужеством её положение не сильно изменилось: хозяйкой тоже не была. Два с половиной года после свадьбы ждала любимого из армии, долго ещё потом проживая одновременно со свекровью Пелагеей Павловной и её старенькой свекровью. Так, можно сказать, три семьи вместе ютились 9 лет в крошечном домике.

Когда ж мама мужа — «золотой человек», как назвала её невестка, рано умерла, то Гале досталась в наследство вторая старая свекровь (почила в 91 год). И очень строптивая. По одному этому и то можно судить, какой терпеливый, рассудительный и мудрый человек Галина Николаевна Долматова. Насколько повезло её домашним и коллегам, работавшим с нею. А со временем и её родная мама из данковских мест переедет к дочке Галине, где до 95 проживёт. Значит, благостно и приятно находиться рядом с нашей героиней.

— Я старалась ко всем подход найти, ни с кем не конфликтовать, — утверждает она, — и дома, и на работе.

Отдельную квартиру Г.Н. Долматовой (как учителю) Мазейский сельсовет предоставит в 1975-м году. Хоть и невелики хоромы, но сколько радости было тогда. Через стенку жили тоже коллеги. (Через несколько лет педагог получила ещё и диплом о высшем образовании, окончив филологический факультет Липецкого пединститута).

Вслед за школой целый мир ушёл…

В 1978-м построили новую школу в соседней деревне Заря. Галину Николаевну было собрались перевести туда, но одна из её коллег отсюда уехала, так наша героиня осталась на прежнем месте.

Здешняя школа со временем получила статус начальной, потом построили начальную школу-детский сад. «Красивое здание со столовой», — так отозвалась об этом учреждении моя собеседница. Г.Н. Долматова долгое время тут и заведующей была, и директором. Самое главное — всегда учителем.

Г.Н. Долматова (справа) со своей коллегой Н.А. Посадневой (слева) и учениками на пороге родной школы.

— В нашей начальной школе-детском саду внутри всё благоухало от цветов и снаружи также цвело и пахло. Ухоженная территория нравилась и нам самим, и нашим проверяющим комиссиям. Со мною в начальной школе работали три учителя до 1993-го года, потом в детский сад родители перестали водить ребятишек, и я сама тогда вновь работала только учителем до 2008-го. В том году нашу школу закрыли навсегда. Мы с коллегами плакали, честно говоря. И не потому, что без работы оказались, а из-за того, что не могли представить нашу деревню без школы. Прямо сразу, думается, целый мир отсюда куда-то ушёл.

С огромной грустью моя собеседница вспоминает тот момент. Хоть и полтора десятка лет прошло, а всё равно не забывается. Привыкшая душой болеть за дело, она, с одной стороны, понимает, что сложилась подобная ситуация не только у них одних. А с другой — сожалеет, что так вышло. Школа в селе (или деревне) — всегда центр событий.

— У нас такие весёлые вечера и праздники проводились: вся округа собиралась посмотреть, а то и поучаствовать, — делится ветеран педагогического труда, бывший директор начальной школы д. Вторая Александровка. — Мы тут жили дружно, как одна семья. Постоянно вспоминаю своих учеников. Как-то был класс — 5 человек, и все родились в ноябре 1968-го. Стали хорошими, самостоятельными людьми. Горжусь многими ребятами, кто нашёл своё место в жизни, а я была их учителем. Например, это Евгений Посаднев, работавший в милиции, Зоя Анохина — инженер-связист, Сергей Дорофеев стал меценатом, построил здесь нам церковь, дай Бог ему здоровья. Немало хороших людей учились в нашей школе.