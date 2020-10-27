В регионе

60-летняя липчанка с COVID-19 умерла в больнице

1 час назад
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В Липецкой области зарегистрирована шестьдесят седьмая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась 60-летняя женщина из Липецка.

Пациентка находилась на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющейся у пациентки хронической патологией сердечно-сосудистой системы и гипертонической болезнью внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

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