60 сёл и деревень Липецкой области стали комфортнее и безопасней благодаря новому освещению

Специалисты «Липецкэнерго» модернизировали системы освещения в 60 сёлах и деревнях региона. Они установили 160 новых опор ЛЭП, смонтировали больше 18 километров современных изолированных проводов, заменили 1,5 тысячи светильников. Новое оборудование оснащено системами автоматизации: это не только улучшает качество освещения, но и позволяет сэкономить — бюджетные затраты на освещение улиц могут снизиться более чем на 60%.

«Для наших сёл и деревень — это безопасность детей по дороге в школу, комфорт пенсионеров в вечернее время и общее повышение качества жизни на селе», — прокомментировал итоги работы губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отдельное внимание специалисты «Липецкэнерго» уделили безопасности на дорогах. Новые линии наружного освещения появились на трехкилометровом участке региональной трассы в селе Никольские Выселки Усманского района. Там смонтированы 100 опор и 97 современных светильников. Кроме того, специалисты заменили более 3 тысяч неработающих светильников и 21 опору, повреждённую в ДТП.

Для жителей региона, которым требуется подключение к сетям, обслуживание или консультация по вопросам электричества, доступны сервисы. Подать заявку на оказание дополнительных услуг — от технического обслуживания до строительства энергообъектов — можно через Портал-ТП.РФ или на сайте компании в разделе «Дополнительные услуги. Также все вопросы можно задать по единому номеру горячей линии энергетиков 8(800)2200220.