В Липецкой области за неделю, с 8 по 14 февраля, зарегистрировано 6178 случаев ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 54,2 на 10 тыс. населения, что ниже расчетного эпидемического порога на 13,9%. Прирост к уровню прошлой недели составил 6,8%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года. В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения выросла до 62% (с 57% в январе). Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, в т.ч. среди лиц старше 15 лет.

В г. Липецке зарегистрировано 3955 случаев ОРВИ (64% всех случаев по области, показатель (77,8 на 10 тыс.), что выше уровня прошлой недели (+9,0%), но ниже эпидпорога (-30%).

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 10% исследованных проб, в структуре преобладают риновирусы (33% от всех положительных проб), метапневмовирусы (27%) и другие негриппозные вирусы. Вирусов гриппа не обнаружено.