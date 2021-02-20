Липецкстат подготовил информацию о социально-экономическом положении Добринского района в 2020 году.

Численность населения Добринского района по предварительной оценке по состоянию на 1 января 2021 года составила 32,4 тысячи человек и уменьшилась за 2020 год на 470 человек.

За январь-декабрь 2020 года родилось 252 и умерло 618 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза.

Миграционная убыль населения составила 104 человека. За 2020 год прибыло 922 и выбыло 1026 человек.

На крупных и средних предприятиях района в январе-ноябре 2020 года работало 4,7 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная плата составляла 37 301 рубль, что на 8% выше, чем в январе-ноябре 2019 года.

В 2020 году крупными и средними организациями отгружено товаров соб-ственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 15,2 млрд. рублей, или на 17% больше, чем за 2019 год.

Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов малого предпринимательства по району в январе-сентябре 2020 года составили 796,5 млн. руб-лей, или 69% к уровню предыдущего года.

Населением в 2020 году введено 23,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, или 109% к уровню 2019 года.

В 2020 году хозяйствами всех категорий произведено 33,2 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), или на 1% меньше, чем за 2019 год, молока – 20,5 тысячи тонн (101%), яиц – 10,8 млн. штук (94%).

К началу января 2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,1%, в том числе коров – на 8. Поголовье свиней увеличилось на 3%.

В 2020 году хозяйствами всех категорий произведено зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) 347,7 тысячи тонн, сахарной свеклы – 570,8 тыс. тонн, подсолнечника – 56,3 тысячи тонн, картофеля – 11,3, овощей – 4,8 тысячи тонн.

Отгрузка сельскохозяйственными организациями зерновых культур увеличилась на 6%, молока – на 1, а скота и птицы (в живом весе) снизилась – на 1%.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2020 году составил 1,2 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2019 годом на 5%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах за январь-ноябрь 2020 года сложился положительный и составил 2,1 млрд. рублей. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций составляет 80%.

Какие цифры были в прошлые годы, можете посмотреть по ссылкам:

О социально-экономическом положении в 2019 году

О социально-экономическом положении в 2018 году

О социально-экономическом положении в 2017 году