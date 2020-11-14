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62-летний мужчина из Липецка умер от коронавируса

6 часов назад
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В Липецкой области зарегистрирована восемьдесят четвёртая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался 62-летний мужчина из Липецка.

Пациент находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Медицинская помощь оказывалась больному в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

В связи с имеющимися у пациента заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонической болезнью внебольничная пневмония имела тяжёлое течение На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

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