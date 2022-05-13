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Приговором мирового судьи ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, житель г. Ельца, 1960 г. рождения признан виновным в угрозе убийством, при наличии реальных оснований опасаться осуществления этой угрозы.

Как установлено материалами уголовного дела, 03.03.2022, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в ходе ссоры замахнулся топором на свою знакомую, высказывая при этом угрозу убийством.

Учитывая агрессивное состояние подсудимого, потерпевшая восприняла угрозу реально.

Указанные действия квалифицированы по ч.1 ст.119 УК РФ. Подсудимый полностью признал вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, предусматривающего назначение более мягкого наказания.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.