620 одарённых ребят со всей области побывали на «Губернаторской ёлке» в Липецке

«Губернаторская ёлка» прошла в Липецком государственном академическом театре драмы Л. Толстого. Праздничный спектакль «Новогоднее зазеркалье» посмотрели 620 ребят со всего региона — победители и призёры спортивных состязаний, образовательных и творческих конкурсов разных уровней, проводившихся в 2025 году.

Гости праздника начали собираться в фойе театра задолго до начала праздника. Для них приготовили фотозону, где дети могли сделать снимки со сказочными персонажами. После того, как ребята разместились в зале, к ним обратился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, отметивший значимость их достижений для всего региона.

«Друзья, мы вами по-настоящему гордимся! У каждого из них уже есть своя история успеха — это здорово! Мы хотим, чтобы таких историй было больше: строим новые школы, спортобъекты, оснащаем школы искусств, чтобы возможность развиваться была у каждого ребёнка», — отметил глава региона.

По сюжету «Новогоднего зазеркалья» — постановки Максима Заврина — разбилось волшебное зеркало, хранящее в себе сказки всего мира. Герои волшебных повестей перепутались, и ребятам в зрительном зале нужно помочь им, отыскав осколки. В финале появился главные зимний волшебник — Дед Мороз, которого ждали ребята. После представления каждый из 620 детей получил сладкий подарок.