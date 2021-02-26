Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2020 года составила 597,9 тыс. человек. Из них 570,3 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 27,6 тыс. человек – как безработные с применением критериев Международной организации труда (МОТ) (не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Об этом сообщает пресс-служба Липецкстата.

Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы (лица, которые не являются занятыми экономической деятельностью или безработными в течение короткого учетного периода) составила 360,7 тыс. человек.

Уровень занятости населения (отношение численности занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 59,5%.

Уровень безработицы (отношение численности безработных в возрасте 15 лет и старше к численности рабочей силы) по региону составил 4,6% при этом данный показатель среди городских жителей больше на 1,9 процентного пункта, чем среди сельских жителей.

Среди безработных доля женщин составила 65,2%, доля городских жителей – 74,4%.