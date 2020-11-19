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65-летний мужчина в Грязях разбил кирпичом стекло гипермаркета и пытался проникнуть внутрь

5 минут назад
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Росгвардейцы задержали мужчину, который кирпичом разбил стекло гипермаркета и попытался проникнуть внутрь магазина.

Сигнал с кнопки охраняемого объекта в г. Грязи поступил ночью. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана. Им оказался 65-летней гражданин.

При осмотре здания сотрудники Росгвардии обнаружили разбитое стекло фасада здания и входной двери. Пожилой мужчина признался в содеянном и наличии умысла на совершение преступного деяния. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

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