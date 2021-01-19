По закону взносы на капремонт необходимо оплачивать регулярно и в полном объеме. В противном случае, плата будет взыскана через суд.

Если финансовая ситуация у собственника помещения тяжелая, то он может воспользоваться механизмом рассрочки по оплате задолженности и текущих начислений.

В 2020 году рассрочку платежа в Липецкой области оформили 65 человек на общую сумму 685 143 рублей.

Для ее получения необходимо направить заявку в Фонд капитального ремонта: по электронной почте info@kapremont48.ru; оставить заявку на сайте www.kapremont48.ru (в разделе «Рассрочка платежа» на главной странице – https://www.kapremont48.ru/credits/ ).

Далее с гражданином связывается специалист Фонда капремонта, чтобы обговорить условия рассрочки. После чего заявителю отправляется договор на электронную почту.

Рассрочка может быть предоставлена на период до 1 года, при этом пени в это время не начисляются.

Одним из основных условий является соблюдение графика платежей, который помимо погашения накопившейся задолженности включает в себя и оплату ежемесячных взносов.