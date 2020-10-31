66-летнюю офисную воровку будут судить в Липецке

В Липецке будут судить 66-летнюю женщину, уроженку Камчатской области. Ранее она неоднократно была судима за кражи.

Следствие установило, что в период с января по май 2020 года обвиняемая, находясь в офисах различных организаций города, совершала тайное хищение чужого имущества.

Она приходила в организации под видом клиента, ходила по коридорам, выбирая момент, когда кто-то из сотрудников выйдет из своего кабинета и оставит свои вещи без присмотра. Далее злоумышленница заходила внутрь помещения и совершала кражу.

Ее добычей были преимущественно женские кошельки.

Всего жертвами обвиняемой стали 13 гражданок, лишь двум из них удалось сохранить свое имущество – они застали похитительницу на месте совершения преступления.

Общая сумма ущерба, причиненная действиями обвиняемой, составила свыше 95 000 рублей.

Наличные деньги обвиняемая забирала и тратила на личные нужды, а кошельки с банковскими и скидочными картами выбрасывала.

Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по г. Липецку окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, собрана достаточная доказательная база для признания обвиняемой виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 1-3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу.