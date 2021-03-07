В преддверии Международного женского дня в средней школе села Сырское Липецкого района состоялась торжественная и особенная церемония. 68 учениц школ района посвятили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

“Принимать присягу – большая честь и ответственность, и школьницы Липецкого района справились с ней достойно, продемонстрировав военную выправку и хорошую дисциплину. Мы гордимся нашими юнармейцами и желаем им достигать новых вершин в юнармейском движении!”, – написал в своем Инстаграм глава Липецкого района Давид Тодуа.