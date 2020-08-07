7 августа. В Липецкой области – 19 новых случаев инфицирования COVID-19

В Липецкой области зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 19 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 11

г. Елец – 1

Грязинский район – 1

Данковский район – 1

Липецкий район – 3

Усманский район – 1

Хлевенский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4665 случаев новой коронавирусной инфекции, 3822 человека выздоровели, 22 человека умерли. 821 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 7.08.2020г. в больницах находятся:

249 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

128 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 572 пациента с лёгкой формой COVID-19.