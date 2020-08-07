7 августа. В Липецкой области – 19 новых случаев инфицирования COVID-19

В Липецкой области зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 19 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 11
- г. Елец – 1
- Грязинский район – 1
- Данковский район – 1
- Липецкий район – 3
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 1
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4665 случаев новой коронавирусной инфекции, 3822 человека выздоровели, 22 человека умерли. 821 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 7.08.2020г. в больницах находятся:
249 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
128 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 572 пациента с лёгкой формой COVID-19.