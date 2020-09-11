7 характеристик, которые нужно учесть при выборе уличной двери

Толщина металла

Короба рекомендуется изготавливать из металла толщиной не менее 1,2 мм. Полотно – не менее 1,0 мм в квартиры и 1,5 – в коттеджи.



С толщиной больше 3 мм дверь станет тяжелой, будет тяжело открываться и увеличится вероятность провисания. Специальная усиленная фурнитура увеличит стоимость.

Утеплитель

Пенопласт – недорогой легкий материал с хорошими изоляционными свойствами. Но при горении выделяет большое количество вредных веществ. Подходят для квартирных дверей.

Минвата – экологичный наполнитель с высокой звукопоглощающей и теплоизолирующей способностью. Но боится влажности и со временем оседает.

Пенополиуретан – долговечный, жесткий, с хорошими характеристиками теплопроводности. Оптимальны для уличных дверей.

Уплотнитель

Устанавливаются на дверном полотне и/или коробе в один, два или даже три ряда. Это улучшает шумоизоляцию и защиту от пыли и сквозняков.

Замки

Желательно два, разных типов (сувальдный и цилиндровый) с высоким классом взломостойкости (III и IV). Защитить замки от высверливания и выбивания можно броненакладками.

Петли

Бывают открытые и скрытые. Первые дешевле, хорошо выдерживают тяжелые двери, но их можно срезать. Нивелировать этот недостаток нужно противосъемными ригелями. Скрытые петли не портят внешний вид конструкции, их не срезать. Быстро изнашиваются, не всегда распахиваются до 180 градусов и дорого стоят.

Противосъемные штыри (антисрезы)

Располагаются с торца петлевой стороны полотна. Когда дверь закрывают, штыри входят в специальные отверстия и удерживают дверь, даже если снаружи срежут петли.

Терморазрыв

Исключает наличие мостиков холода между внешней и внутренней частью двери, чтобы предотвратить промерзание, выпадение конденсата и образование инея при низких температурах. Обязателен для уличных дверей без тамбура.