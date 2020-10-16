Приговор суда: 7 лет колонии за разбойное нападение на АЗС в Липецкой области

Приговором Лебедянского районного суда уроженец г. Моршанска Тамбовской области признан виновным в разбойном нападении на АЗС, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ.

5 ноября 2019 г. подсудимый, одетый в черное, с маской на лице проник через оконный проем внутрь помещения автозаправки. Держа в одной руке фонарик, а в другой охолощенный пистолет модели Байкал, он потребовал от оператора-кассира денежные средства.

Завладев 30,5 тысяч рублей преступник скрылся, однако вскоре был задержан в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре области.