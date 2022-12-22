Проект «Шаг навстречу» стартовал в Липецкой области. Студенты, будущие педагоги, медики, строители и архитекторы, прошли специальную школу ухода от специалистов Введенского геронтологического центра и сотрудников соцзащиты Липецка. Теперь 70 человек готовы профессионально ухаживать за престарелыми людьми, проводить с ними мастер-классы, а еще – просто общаться, гулять и дарить радость.

Авторы проекта – Ассоциация «Больше чем добро» и управление социальной политики Липецкой области. Задумка проста – подарить еще больше любви и заботы бабушкам и дедушкам, которые живут в специализированных учреждениях.

Первыми площадками проекта стали Введенский геронтологический центр и Липецкий дом-интернат. Туда приехали 11 волонтеров, вице-губернатор Ольга Белоглазова, руководители управления социальной политики Липецкой области. Вместе с подопечными они рисовали, выжигали по дереву и пекли пирожки.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что в регионе жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, полноценной, приносящей удовлетворение. «А для всех нас, власти и общества, забота о пожилых, государственная поддержка одиноких стали повседневной потребностью души», – подчеркивает Игорь Артамонов.