700 липецких школьников отдохнут в загородных лагерях на осенних каникулах

Для школьников Липецкой области открыты три загородных лагеря, где дети смогут набраться сил, поучаствовать в интересных мероприятиях и найти новых друзей. Спортивные состязания, мастер-классы, квесты и интересные акции принесут яркие впечатления каждому участнику, отметили в министерстве образования Липецкой области.

В «Прометее» пройдет смена «МедиаОсень: Эфир октября». На семь дней территория лагеря превратится в настоящий телевизионный медиахолдинг «Прометей ТВ». За одну смену ребята пройдут весь путь создания медиа: от написания сценария и записи интервью до монтажа роликов и верстки итогового выпуска новостей. Дети не просто отдохнут, но и освоят навыки видеографии, режиссуры и узнают главное о журналистской этике.

«Олимп» порадует школьников сменой «Хранители листопада». Лагерь превратится в творческий центр, где в разновозрастных командах дети смогут раскрыть свои таланты. Примеряя разные социальные роли, каждый ребенок найдет способ для самореализации и почувствует себя уникальным.

«Белая берёзка» пригласила на смену «Осенний вояж». На протяжении недели ребят ждут активности на свежем воздухе, спортивные и творческие мероприятия.

«Осенние каникулы — это время, которое дети должны провести с пользой и интересом. Мы создали все условия, чтобы школьники смогли не только отдохнуть и набраться сил, но и раскрыть свои таланты, найти новых друзей и получить яркие впечатления», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.