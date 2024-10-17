Завершилась регистрация на третий сезон Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Из Липецкой области в борьбу за призовой фонд в размере 1,6 млн рублей вступили 712 жителей.

Проект «Начни игру» – это площадка для выявления, поддержки и развития молодежи, которая интересуется игровой индустрией и готова создавать авторские проекты. За три года к нему присоединились свыше 240 тысяч участников.

«Конкурс «Начни игру» развивается из года в год. Если в первых двух сезонах мы ставили перед собой цель в первую очередь познакомить молодежь от 14 лет с базовыми профессиями игровой индустрии, то в третьем сезоне наши участники реализуют себя в компьютерной и мобильной разработке, прототипировании настольных игр. За четыре месяца заявочной кампании мы получили 278 игровых проектов. Это сильные и наполненные смыслами работы, большинство из которых направлены на укрепление семейных ценностей, привлечение внимания к внутреннему туризму, а главное – обучение игрока. Считаю постепенное перевоплощение игр из средства для развлечения пользователя в реальный образовательный, просветительский инструмент одной из главных задач конкурса «Начни игру», и полученные результаты говорят о том, что мы движемся в верном направлении», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

На счету жителей Липецкой области уже есть геймдев-достижения. Участник обоих сезонов конкурса «Начни игру» Кирилл Павлов во втором сезоне занял 2 место по профессии «Геймдизайнер» среди участников младше 18 лет, а в третьем сезоне представляет в номинации «Семейные игры» свою настольную игру «Нечисть Древней Руси».

«Никогда не опускайте руки! В финале первого сезона конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» я занял почти последнее место, расстроился, конечно, но пообещал себе в следующий раз добраться до тройки лидеров. И добрался! Да, мне по-прежнему приходят отказы на участие в форумах, бывает, проигрываю в различных геймдев-конкурсах. Но теперь не расстраиваюсь, а воспринимаю все как опыт, которым нужно гордиться. Пробуйте – и ничего не бойтесь!» – пожелал участникам амбассадор конкурса «Начни игру» Кирилл Павлов.

Сейчас конкурсная комиссия оценивает качество и полноту заполнения концепт-доков и питч-деков, потенциал реализации каждого проекта, соответствие выбранной номинации, визуальное и техническое исполнение. Список финалистов, состоящий из 40 команд, будет опубликован в начале ноября 2024 года. Финал третьего сезона конкурса «Начни игру» пройдет с 28 ноября по 2 декабря 2024 года. Создателей игр ожидают встречи с представителями государственного сектора и экспертами игровой индустрии. Между фаворитами четырех основных номинаций будет распределен общий призовой фонд в размере 1,6 млн рублей, а победители в партнерских номинациях получат методологическую, информационную и экспертную поддержку, а также скидки на обучение и бесплатные курсы повышения профессионального мастерства, билеты на профильные геймдев-события, чемпионаты, выставки и возможность представить на них свой проект.

«Платформа «Россия – страна возможностей» помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Липчане принимают активное участие в проектах платформы и добиваются хороших результатов. Это нас не только радует, но и подтверждает, что в регионе инициативные, целеустремленные и талантливые ребята получают поддержку и помощь в самореализации», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.