72-летняя пенсионерка из Добринского района перевела мошенникам 70 тысяч рублей, думая, что спасает сына

72-летняя пенсионерка из Добринского района стала жертвой мошенников.

1 октября рано утром ей позвонил неизвестный сообщил, что ее сыну грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. Но вопрос “обещали решить” за определенную сумму.

Женщина перевела на банковскую карту мошенника 70 тысяч рублей, считая, что спасает сына от заключения. Но когда спустя определенное время сын позвонил матери и сообщил, что никакого ДТП не совершал, стало ясно, что пенсионерка попросту стала жертвой очередного мошенничества.

Сотрудники полиции еще раз напоминают: если Вам позвонили с нестандартной информацией, главное не поддаваться на провокацию, необходимо перезвонить родным, близким, знакомым, в полицию до того, как надумаете перевести деньги мошенникам.