Приговором Лебедянского районного суда житель г. Лебедяни 1945 года рождения признан виновным в жестоком убийстве своего знакомого.

Как установлено материалами уголовного дела, вечером 17.06.2021 в г. Лебедяни во время распития спиртных напитков между хозяином дома и его гостем возник конфликт.

На почве внезапно возникших неприязненных отношений с целью причинения смерти один из мужчин нанес другому не менее 32 ударов топором, 25 ударов ножом, 24 ударов ногами и руками в область головы, шеи и верхних конечностей.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ.

Несмотря на то , что подсудимый не признал свою вину, сославшись на то, что в силу опьянения плохо помнит события трагедии, а также то, что к убийству могло быть причастно неизвестное лицо, совокупность представленных судом доказательств позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения.

При назначении наказания было учтено, что подсудимый является инвалидом 2 группы, страдает тяжелым онкологическим заболеванием.

По результатам судебного следствия суд приговорил виновного 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.