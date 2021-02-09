В Липецкой области получателями пенсии являются около 380 тысяч человек, что составляет почти треть населения региона. Из них более 343 тысяч пенсионеров получают страховые пенсии и 36 тысяч – государственные пенсии, в том числе социальные.

Помимо пенсии региональное отделение ПФР устанавливает и выплачивает ещё более десятка выплат. К их числу относятся ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, компенсационные выплаты по уходу, выплаты участникам Великой Отечественной войны, летчикам и шахтерам, «чернобыльцам», а также материнский (семейный) капитала и другие.

В 2020 году Пенсионный фонд осуществлял новую функцию – выплаты семьям с детьми. К ним относятся: ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3-х лет, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16 лет (в июне – июле) и единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

Всего на пенсии и социальные выплаты (с учетом выплат семьям с детьми) в 2020 году Отделение ПФР по Липецкой области направило почти 78,5 млрд. рублей, что на 8,5 млрд. больше, чем в 2019 году.

Увеличение объема выплат в первую очередь произошло за счет индексации пенсий и социальных выплат, а также в связи с установлением новых выплат семьям с детьми.

Помимо индексаций с 1 августа 2020 года проведена традиционная беззаявительная корректировка страховых пенсий у пенсионеров, которые работали в 2019 году. Размер пенсии увеличился у 83627 пенсионеров.

На компенсационную выплату по уходу за инвалидом 1 группы, 80-летним гражданином и ребенком – инвалидом направлено 1,1 млн. рублей.

Прибавку к пенсии за счет увеличения фиксированной выплаты на 25% продолжают получать неработающие пенсионеры – селяне. Их в нашем регионе порядка 13,5 тысяч человек.

В 2020 году свыше 15,5 тыс. пенсионерам произведен беззаявительный перерасчет пенсий в связи с прекращением трудовой деятельности. Перерасчет производится с учетом всех индексаций за период трудовой деятельности работающего пенсионера.

Также в прошлом году в связи с 75-летием Победы по Указу Президента РФ Пенсионным фондом были осуществлены единовременные выплаты в размере 75 и 50 тысяч свыше 11 тысячам жителей нашего региона. Выплаты были осуществлены на сумму 632,9 миллионов рублей.

Все выплаты производились в срок и в полном объеме. В 2021 году на выплаты по линии ПФР жителям региона будет направлено по предварительным подсчетам порядка 70,7 миллиардов рублей.