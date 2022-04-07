В регионе

8 апреля на некоторых улицах Липецка отключат воду. Адреса

3 часа назад
9 посмотрели

Читайте нас в

8 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

  • ул. Металлургов, 2, 2/1, 3а, 3, вл.8, 22, 4в, 4б, 4а, вл.4, 4ст.2, 4ст.3, вл.5; ул. Рабочая, 8, 8а, 22; частный сектор: ул. Гастелло; ул. Солидарности
    Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Гастелло, 38
  • ул. Московская, 111, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; ул. Кувшинова, 7
    Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Гастелло, 38
  • ул. Ковалева, 127а, 128, вл.129/2, вл.129/4, ст.131а, вл.130, вл.133а, ст.133б, 130а, 130б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 136ст.1, 134а, вл. 138), вл. 130в, 130б
    Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ковалева, 130а

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19