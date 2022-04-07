Читайте нас в

8 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. Металлургов, 2, 2/1, 3а, 3, вл.8, 22, 4в, 4б, 4а, вл.4, 4ст.2, 4ст.3, вл.5; ул. Рабочая, 8, 8а, 22; частный сектор: ул. Гастелло; ул. Солидарности

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Гастелло, 38

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Гастелло, 38 ул. Московская, 111, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; ул. Кувшинова, 7

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Гастелло, 38

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Гастелло, 38 ул. Ковалева, 127а, 128, вл.129/2, вл.129/4, ст.131а, вл.130, вл.133а, ст.133б, 130а, 130б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 136ст.1, 134а, вл. 138), вл. 130в, 130б

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ковалева, 130а

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.