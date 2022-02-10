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8 должностных лиц привлечены к административной ответственности в Лебедянском районе за бездействие по очистке школьных зданий от снега и наледи

1 час назад
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В соответствии с поручением прокуратуры Липецкой области прокуратура Лебедянского района организовала проверки соблюдения образовательными организациями законодательства в части принятия своевременных мер по очистке кровель зданий и сооружений от снега и наледи.

В связи с выявленными нарушениями в отношении должностных лиц 8 образовательных организаций возбуждены дела об административных нарушениях ст. 5.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях за непринятие мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек.

В целях незамедлительного устранения нарушений руководителям образовательных организаций внесены представления.

Исполнение требований которых взято на контроль.

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