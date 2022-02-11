Двухлетняя девочка выпала из окна 7-го этажа дома по улице Артёмова в Липецке 10 февраля. Ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в детскую областную больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Сообщение об этом ЧП поступило в управление по делам ГО и ЧС около семи часов вечера. На номер «112» позвонил ставший очевидцем мужчина. Известно, что взрослые члены благополучной семьи и двое старших детей были дома. Беду повлекла, очевидно, банальная неосторожность – поставленное на проветривание окно, низкий подоконник и минутная отвлечённость от занятий маленького ребёнка.

К сожалению, подобные несчастья не единичны. Как известно, аналогичный случай 31 декабря 2021-го произошёл на улице Звёздной, когда из окна на 5-м этаже выпал 4-летний мальчик. В минувшем году от падений с высоты пострадало 11 несовершеннолетних, из них трое погибли – трёхлетний малыш и юноши 15-ти и 17 лет.

Как правило, причиной бед с дошколятами (а их в статистике, к сожалению, большинство) становится невнимательность родителей. Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять малышей одних в комнате, продумать расстановку мебели, чтобы дети не смогли взобраться на подоконник, позаботиться о специальных фиксаторах на окна.

Серьёзно поговорить о потенциальных опасностях необходимо с подростками. Не секрет, что повзрослевшие дети не меньше нуждаются во внимании. Опасность могут таить как их увлечения, так и различного рода переживания, непонимание у сверстников и близких.

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, всего в прошлом году от падения с высоты пострадало 79 жителей областного центра – на 39 процентов больше, чем в 2020 году. Погибло 24 человека, госпитализировано – 55.

Тенденция к увеличению таких ЧП сохраняется и в наступившем году. С 1 января по 11 февраля зафиксировано 8 случаев – на 60 процентов больше, чем за тот же период 2021 года. Погибли трое, в том числе 16-летний подросток, 23 января разбившийся при падении с Петровского моста. Из четырёх госпитализированных взрослых мужчин трое допустили неосторожность при проведении работ на высоте.

Жителей областного центра призывают не рисковать собственной жизнью и здоровьем близких. В случае возникновения чрезвычайной ситуации – немедленно обращаться в службу спасения по телефону «112».