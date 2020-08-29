8 липецких школ взяли курс на демократизацию. Там не будут ставить традиционные оценки, а выполнение “домашки” будет рекомендательным

Восемь общеобразовательных учреждений Липецка стали участниками проекта «Новая школа». С 1 сентября отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64 переходят на безотметочную форму оценки успеваемости учащихся и рекомендательный режим выполнения домашних заданий.

Повысить интерес к учебе и тем самым поднять качество образования – вот на чем будет строиться «Новая школа». Для этого необходимо предоставить учащимся свободу выбора и учитывать их устремления, говорится в сообщении управления образования и науки.

Элементы демократизации уже успешно внедрены в систему обучения некоторых липецких школ. Так, в МБОУ гимназии №12 г. Липецка был осуществлен переход на пятидневную учебную неделю, отменены бумажные дневники и журналы. С целью реализации права на выбор индивидуальных возрастных траекторий в гимназии были открыты гендерные классы. В начальной школе математике, чтению, русскому языку девочек и мальчиков обучают раздельно. Все остальные предметы и воспитательные мероприятия организуются совместно

«На протяжении многих лет в гимназии отменены оценки и домашние задания в 1 классах, в новом учебном году принято решение о разработке безотметочной системы во 2-х классах. При этом, если родители отдельных детей будут настаивать на отметках, учитель будет продолжать с этой семьей традиционный режим обучения. По физической культуре, музыке, технологии домашнее задание с 1-11 класс отменено, по ряду предметов оно носит рекомендательный характер», – рассказала директор МБОУ гимназии №12 г. Липецка Ольга Уласевич.

В МБОУ СШ №2 г. Липецка после проведения опроса родителей и учеников было принято решение об отмене традиционной школьной формы. В начале нового учебного года во вторых, третьих и пятых классах будет введена безотметочная система.

«Отметки не способны стимулировать учащихся к получению знаний и в полной мере их оценить. В электронном журнале мы будем писать о достижениях каждого ученика и сложностях в обучении. В конце учебного года родителей и школьников проинформируют об освоении учащимися образовательной программы», – отметила директор МБОУ СШ №2 г. Липецка Ольга Шишкина.

С 1 сентября в департаменте образования администрации города Липецка планируют изучать спрос родителей и школьников на новую систему обучения.