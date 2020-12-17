8 молодых ученых Липецкой области удостоены премии имени С. Л. Коцаря. Кому и за что ее вручат

Сегодня на сорок девятой сессии облсовета депутаты утвердили кандидатов на присуждении премии имени С.Л. Коцаря. Ежегодно вручается восемь премий, причем три – студентам. Размер вознаграждения – 25 тысяч рублей.

За 2020 год областная премия С. Коцаря присуждена:

Светлане Ивановой – студентке института естественных, математических и технических наук ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского за научную работу: «Инновационная модель организации обучения школьников производной функции. Некоторые аспекты цифрового образования»;

Владиславу Назаренко – студенту магистратуры Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ за научную работу: «Сравнительный анализ уровня финансовой грамотности населения Липецкой области и регионов ЦЧР»;

Роману Некрасову – студенту магистратуры ЛГТУ за научную работу: «Минимизация эксплуатационных потерь жидкого аргона в условиях кислородной станции №2 ПАО «НЛМК»»;

Антону Карпову – доценту кафедры металлургических технологий ЛГТУ за научную работу: «Исследования эффективности применения альтернативных металлосодержащих добавок в доменной плавке»;

Евгении Коротаевой – старшему преподавателю Липецкого филиала РАНХиГС за научную работу: Цикл статей на тему «Государственная поддержка аграрных предприятий в условиях нестабильности экономики»;

Илье Пешкову – доценту кафедры физики, радиотехники и электроники ЕГУ за научную работу: «Разработка теоретических основ пространственной обработки сигналов по азимуту и углу места антенными решетками с малой апертурой»;

Роману Полякову – доценту кафедры безопасности жизнедеятельности и основ медицинских знаний ЕГУ за научную работу: «Использование современных робототехнических средств для мониторинга загрязнения атмосферного воздуха»;

Игорю Телегину – доценту кафедры технологии машиностроения ЛГТУ за научную работу: «Использование методов компьютерного моделирования для разработки и совершенствования ресурсосберегающих процессов горячей объёмной штамповки».

Премия имени С.Л. Коцаря ежегодно вручается в торжественной обстановке в День российской науки, который отмечается в феврале.