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На 20 сессии облсовета депутаты утвердили кандидатов на присуждении премии имени С.Л. Коцаря. Ежегодно вручается восемь премий, причем три – студентам. Размер вознаграждения — 25 тысяч рублей.

За 2022 год областная премия С. Коцаря присуждена:

Ксении Аксеновой — доценту кафедры английского языка ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского за научную работу: «Концепт «количество» в русской, английской и французской лингвокультурах»;

Екатерине Барбашиной — ассистенту кафедры государственная, муниципальная служба и менеджмент Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации за научную работу: Цикл статей: «Ресурсно-промышленное обеспечение экономического развития России»;

Наталье Ворониной — студентке, обучающейся по программе магистратуры института социальных наук, экономики и права ЛГТУ за научную работу: «Трудовые династии как элемент корпоративной культуры на современном промышленном предприятии»;

Максиму Мельникову — студенту, обучающемуся по программе магистратуры института математики, естествознания и техники ЕГУ им. И.А. Бунина за научную работу: «Цифровой помощник с дополнительным модулем дистанционного тестирования»;

Михаилу Пасынкову — студенту, обучающемуся по программе магистратуры института социальных наук, экономики и права ЛГТУ за научную работу: «Управление комплексом маркетинга предприятия»;

Анне Поляковой — аспирантке кафедры математики и методики ее преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина за научную работу: «Преемственное формирование стохастической культуры школьников в условиях цифровой трансформации общего образования»;

Алексею Синюкову — преподавателю кафедры электропривода ЛГТУ за учебное пособие: «Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования»;

Ольге Фарафоновой — доценту кафедры химии ЛГТУ за научную работу: «Применение наночастиц как компонентов распознающей платформы аффинных сенсоров и флуоресцентных меток в поляризационно-флуоресцентном анализе пищевых продуктов».

Премия имени С.Л. Коцаря ежегодно вручается в торжественной обстановке в День российской науки, который отмечается в феврале.