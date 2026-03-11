80 человек из 70 регионов России изучают финансы и экономику на примере Липецкой области

В Липецке проводится четвёртый модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Проект разработан по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). В текущем — шестом — потоке программы обучаются 80 человек из 70 регионов страны.

Липецкая область выбрана для проведения очередного модуля «Школа мэров» как регион с устойчивой репутацией в сфере эффективного управления муниципальными финансами и последовательной инвестиционной политикой. Муниципальная программа по управлению финансами Липецка традиционно демонстрирует высокие результаты и признается одной из наиболее эффективных.

Тема стартовавшего четвёртого модуля — «Экономика и финансы муниципалитетов». На открытии с приветственным словом выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мы проделали большую работу по созданию комфортной деловой среды, цифровизации госуправления и продолжаем этот путь. Делаем акцент на современных технологиях, в том числе с ИИ. Это помогает нам предоставлять меры поддержки проактивно, снижать административные барьеры для бизнеса, повышать качество услуг на местах. Когда житель может решить вопрос онлайн, не стоя в очередях, а предприниматель — быстро получить консультацию и оформить документы, это напрямую влияет на развитие территорий. Встреча с участниками «Школы мэров» — возможность не только показать, что у нас получилось, но и самим увидеть, как похожие задачи решают другие. Взаимный обмен практиками всегда помогает двигаться вперед. Уверен, так будет и в этот раз», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Заместитель директора ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов отметил, что участники «Школы мэров» ознакомятся с лучшими практиками Липецкой области.

«В регионе выстроена эффективная системная работа по повышению качества управления общественными финансами на муниципальном уровне. Область активно занимается цифровой трансформацией экономики, каждого органа исполнительной власти, от социального обеспечения населения до инвестиционного климата и системы обратной связи с бизнесом. У слушателей программы будет возможность погрузиться во многие процессы, получить знания и опыт, которые помогут создать комфортные условия для жизни граждан. Также обучение позволит участникам установить новые контакты и партнерские отношения с коллегами из других городов», — отметил заместитель директора ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов.

В рамках обучения запланирована серия лекций не только от федеральных, но и региональных спикеров. Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко расскажет о внутренней политике и обеспечении социальной стабильности, вице-губернатор Сергей Курбатов — о практиках работы по улучшению инвестиционного климата и работы с инвесторами.

Также министр имущественных и земельных отношений Липецкой области Ирина Никитенкова и министр экономического развития региона Лариса Шибина объяснят практику работы эффективных инструментов увеличения доходов местных бюджетов. Министр финансов Липецкой области Светлана Володина и глава Добровского муниципального округа Анатолий Попов выступят с темой бюджетной политики и управления доходами.

Важным мероприятием станет встреча с выпускниками «Школы мэров», главой Ельца Вячеславом Жабиным и руководителем Липецкого округа Давидом Тодуа. Они поделятся своим опытом внедрения знаний: как повлияла учеба на их работу, какой процесс, повышающий качество жизни граждан, удалось сделать более эффективным.