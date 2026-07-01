80% липецких выпускников «Профессионалитета» получают работу на предприятиях

В Липецкой области продолжается приёмная кампания в учреждения среднего профессионального образования по федеральному проекту «Профессионалитет», входящему в нацпроект «Молодёжь и дети». Абитуриенты могут подать документы до 15 августа.

Проект «Профессионалитет» объединяет обучение с практической подготовкой на производствах, причём 80% учебного времени отводится на отработку профессиональных навыков в современных мастерских и на предприятиях-партнёрах.«Программы строятся совместно с работодателями – так, чтобы после выпуска молодой человек не стоял на перепутье, а сразу устраивался на работу. Да и предприятиям проще: легче закрывать потребность в кадрах», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В регионе в федеральном проекте участвуют пять образовательных кластеров по ключевым для экономики направлениям. Это «Металлургия» на базе Липецкого металлургического колледжа, «Цифровое машиностроение» на базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, «Здравоохранение» на базе Липецкого медицинского колледжа, «Цифровизация энергетики» на базе Университетского колледжа ЛГТУ, а также сельскохозяйственный кластер «АгроХимБиоТех» на базе ЕГУ им. И. А. Бунина. Всего в проекте задействованы 12 образовательных организаций региона, где обучается более 9 тысяч студентов.

По окончании обучения около 80% выпускников трудоустраиваются по специальности на предприятиях Липецкой области.